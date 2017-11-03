Видео горящей крыши ГМИИ имени Пушкина

Москва, , 18:42 — REGNUM В сети появился видеоролик тушения пожара крыши здания музея личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина. Видео опубликовано сегодня, 3 ноября, телеканалом RT.

На видеозаписи показано, как пожарные работают на крыше Пушкинского музея, от которой исходят густые клубы дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября произошло возгорание крыши музея имени А.С. Пушкина в Москве. Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:51. Спустя час возгорание было ликвидировано.

Пожарные сообщили, что произошло возгорание обрешетника кровли, площадью 4 кв.м. Ни люди, ни хранящиеся в музее вещи не пострадали.

На месте пожара работают дознаватели ГУ МЧС по Москве. Устанавливаются причины и виновные пожара.

На сайте музея отмечается, что здание используется, как временное фондохранилище ГМИИ имени А.С. Пушкина. В здании также проходили лекции.

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