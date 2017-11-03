В Нижегородской области в 2017 году откроется пять «Бережливых поликлиник»

Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM В Нижегородской области до конца 2017 года планируется открыть пять «Бережливых поликлиник», которые будут организованы на базе действующих медицинских учреждений. Первая такая поликлиника уже открыта 3 ноября в Нижнем Новгороде, она разместилась в городской поликлинике №7.

По данным регионального минздрава, реализация проекта «Бережливая поликлиника» позволит увеличить время работы врача с пациентом и сократить время оформления записи на прием, создаст более комфортную среду для пациентов и персонала, сократит сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

По словам врио губернатора Глеба Никитина, Нижегородская область не участвует в федеральном пилотном проекте по созданию «бережливых поликлиник». Регион открывает их по собственной инициативе.

До конца 2017 планируется внедрить проект еще в четырех учреждениях здравоохранения, в 2018 году — в пяти. В последующие годы в планах создание более двухсот «бережливых поликлиник.

В свою очередь и.о.заместителя губернатора Дмитрий Сватковский уточнил, что в 2017 году поликлиники нового формата появятся еще в поликлинике №1 больницы №12 Сормовского района, детской поликлинике №39 Советского района, взрослой поликлинике Сергачской ЦРБ, детской поликлинике Сосновской ЦРБ.

«Проект призван беречь не только здоровье, как это было всегда, но и время людей: как самих пациентов, так и персонала. «Бережливая поликлиника» — это поликлиника нового, самого современного формата: с открытыми регистратурами — в прошлое уходят высокие заградительные стекла и узкие окошки, с электронной очередью и полным электронным документооборотом, что минимизирует хождение по кабинетам пациентов и специалистов».

И.о.министра здравоохранения региона Ирина Переслегина сообщила, чтоорганизация всех процессов в поликлиниках осуществляется на основе использования принципов «бережливого производства»: «В нашей области проект реализуется в сотрудничестве с ОАО «ГАЗ», а федеральный проект запущен при поддержке «Росатома». Тиражирование принципов «бережливого производства» призвано увеличить доступность и качество медуслуг, повысить удовлетворенность пациентов».

На сегодня городская поликлиника №7 обслуживает более 33 тыс. жителей Нижегородского района. Кроме ремонтных работ и приобретения удобной мебели для ожидания организована электронная очередь в регистратуру, электронное расписание врачей.

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В учреждении оптимизирована работа процедурного кабинета — разработана система талонов для забора крови по разным дням недели и времени, усилен кадровый состав, пересмотрена организация рабочих зон с целью исключения неэффективных перемещений персонала. Осуществлен полный переход на работу в региональной медицинской информационной системе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию заявил о серьёзных проблемах, с которыми сталкиваются люди в медицинских учреждениях. Эти проблемы остаются, несмотря на достигнутые позитивные изменения.

По словам Путина, следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на приём и проходили обследование без нервов и очередей.

«В том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как «информационные технологии» и «электронная запись». А врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациенту», — отметил Путин.