Гимн Ленобласти предложили перевести на языки коренных народов

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Гимн Ленинградской области предложили перевести на вепсский, карельский и другие языки малочисленных коренных народов региона. С такой инициативой выступил депутат регионального Законодательного собрания Владимир Петров.

Соответствующее обращение он направил председателю комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лире Бурак, сообщает сегодня, 3 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Петрова, если комитет инициирует работу по переводу, он «словом и делом» подтвердит строчки из гимна Ленобласти: «вокруг, от Онеги и до Балтики, Лукоморье — родная земля».

«Работа по переводу гимна на вепсский, карельский и другие языки — это популяризация текста среди коренных народов, а через проявление к ним внимания, приобщение к общим ценностям и вехам истории родной земли, художественно изложенной в нашем гимне. Нельзя этого не понимать», — пояснил Владимир Петров на своей странице в Facebook.

Вступив в прения со своими читателями, считающими эту идею бессмысленной, Петров напомнил, что в свое время, новый гимн СССР, заменивший в 1943 году «Интернационал», обязательно переводили на все национальные языки Советского Союза.

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В связи с тем, что в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, парламентарий предложил провести специальный курс подготовки к овладению языками всех коренных малочисленных народов Ленобласти специалистами областного комитета по МСУ, впоследствии включив в должностные инструкции сотрудников соответствующие квалификационные требования.

Как подтвердила агентству председатель комитета Лира Бурак, такой запрос получен и находится в стадии рассмотрения, позже будет дан ответ.

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад ЮНЕСКО обновило «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», внеся в него все три диалекта карельского (собственно карельский, ливвиковский и людиковский), а также вепсский язык.

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Отметим, порядка одной тысячи жителей Ленобласти сегодня приняли участие в «Большом этнографическом диктанте», призванном оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах России.

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