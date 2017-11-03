К концу 2017 года будет готов план ремонта дорог на 2018 год в Подмосковье

Красногорск, , 17:57 — REGNUM К концу декабря 2017 года правительство Московской области сформирует план ремонта дорог столицы на 2018 год с учетом общественного мнения, заявил 3 ноября министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он также отметил, что в конце декабря будут объявлены торги, и в январе — феврале 2018 года будут заключены договора с подрядчиками, которые смогут приступить к закупке материалов уже в феврале. Таким образом, планируется начать ремонт дорог не летом, а в апреле 2018 года.

«Как только погодные условия позволят — тут же выходим на ремонт дорог. Это наши амбициозные планы, чтобы ремонт дорог стартовал не с июня, а уже в апреле», — сказал Тресков.

Данных по объему финансирования дорожных работ в ведомстве нет, но планируется выйти на показатели 2017 года — около 18 млрд рублей.

По словам министра, дорожные работы в 2018 году будут контролироваться с помощью мобильного приложения. Каждый подрядчик будет обязан каждый день перед началом работ выполнять видеосъемку объекта, а вечером видеосъемка должна быть повторена. После съемки информация в автоматическом режиме поступает в ситуационный центр Минтранса Московской области. За счет этого правительство планирует контролировать работы в режиме реального времени.

«В режиме онлайн мы отслеживаем весь ремонт, который производится. И можем проследить историю ремонта дороги в любой момент», — считает министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что регион вышел на первое место в России по количеству отремонтированных дорог. По объему ямочного ремонта Смоленская область заняла второе место.

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