В Дагестане этнографический диктант писали в крепости Нарын-Кала

Махачкала, , 17:10 — REGNUM Жители Дагестана стали участниками международной акции «Большой этнографический диктант». В 2017 году он был проведен в республике во второй раз. В четырех городах региона — Дербенте, Кизляре, Буйнакске и Махачкале за парты сели учащиеся школ, чиновники, спортсмены, представители органов власти, общественных организаций, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в администрации Дербента.

В Дербенте диктант писали прямо в старинной крепости Нарын-Кала. В нем приняли участие отличники учебы, министры, депутаты, спортсмены, учёные, а также члены Московского Кавказского клуба. Один из участников акции — олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев — отметил важность знания истории своего края и своей страны.

Глава Дербента Малик Баглиев, приветствуя гостей, подчеркнул, что более подходящего места для проведения этнографического диктанта трудно себе даже представить. Дагестан — самая многонациональная республика России, в которой проживают более тридцати народов и народностей, отметил Баглиев. Цель акции, по его словам, состоит в том, чтобы каждый проживающий здесь гражданин знал историю своей родины и мог передать ее будущим поколениям.

Организаторами проведения диктанта в Дагестане выступили Министерство образования и науки республики и Дагестанский институт развития образования. Участникам диктанта были предложены тесты, состоящие из 30 вопросов, 20 из которых были посвящены общероссийским темам, еще 10 отражали региональную специфику Дагестана.

Напомним, в 2016 этнографический диктант в Дагестане написали более четырехсот жителей. В 2017 году количество участников выросло в несколько раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, Большой этнографический диктант писали сегодня, 3 ноября, и в соседней Ингушетии. Там, в акции приняли участие более трех тысяч жителей. Диктант проводился на 40 площадках, в том числе на смотровой площадке 100-метровой Башни согласия в столице Ингушетии, в школе ингушских адатов в городе Сунжа, в музее и в школе сельского поселения Джейрах.