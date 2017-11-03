В Саратове студенты провели дебаты на тему «В единстве – наша сила»

Саратов, , 17:00 — REGNUM В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского состоялось заседание дискуссионного клуба «Альтернатива» на тему «В единстве — наша сила». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, его участниками стали студенты факультетов, институтов и колледжей университета.

Организатором мероприятия выступил Совет студентов и аспирантов при поддержке Управления организации воспитательной работы со студентами. Главным вопросом повестки дня стало понимание студентами высказывания «В единстве — наша сила». Участники предлагали различные варианты, но все единогласно сошлись во мнении, что единство — это российский народ, объединённый чувством патриотизма, любовью к национальной истории, культуре, создающий идеал будущего своей страны.

Студентам также предлагалось обсудить проблемы, которые стоят перед многонациональным государством. По их мнению, главная задача — это объединение представителей различных национальностей, проживающих на территории России и возможность проживать в соседстве друг с другом в мире и согласии. В числе сильных сторон такого государства студенты отметили разнообразие культур, самобытность, толерантность. В рамках викторины студентам предлагалось назвать символ единства России, рассказать — что символизирует корона над орлом, жезл и шар в лапах двуглавого орла, когда празднуется День народного единства, какое историческое событие стало основой для этого праздника.

По мнению организаторов, мероприятие позволило студентам не только продемонстрировать свои знания и эрудицию, но и узнать больше об истории своей страны, своего государства. Все участники выразили желание принять участие в праздничных торжествах по случаю Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 4 ноября на Театральной площади в 10:00 состоится митинг-концерт, в котором примут участие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и вузов. В рамках мероприятия состоится большой танцевальный флэш-моб.

Народные гуляния на пешеходной зоне улицы Волжской начнутся в 11:00. Там будут представлены спортивная площадка, творческие площадки различной направленности — музыкальные, художественные, фольклорные, театральные, игровые. У ретро-трамвая «Семён» состоится историческая реконструкция событий 1612 года.

В рамках празднования Дня народного единства учреждения культуры региона примут участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», представив обширную программу разнообразных мероприятий.

В театре оперы и балета состоится концерт солистов — вокалистов театра; ТЮЗ им.Ю.П.Киселева продолжит традицию показа на Малой сцене архивных записей видеозаписью спектакля «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина; областная филармония им.А.Шнитке в Камерном зале представит концертную программу ансамбля народной музыки «Балаган» к 100-летию Великой Октябрьской революции; Губернский театр хоровой музыки покажет концерт в областной научной библиотеке. Областная концертная организация «Поволжье» представит 2 концерта «Мы едины, мы — Россия!» в сквере «Дружба народов» (Заводской район) и на пешеходной зоне по улице Волжская.

В музее боевой и трудовой славы будут работать постоянные выставки музея, а также военный фотосалон, где участники акции смогут сделать памятные фотографии в военной форме и с макетами стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны; состоятся церемонии награждения победителей областного конкурса детского рисунка «Нашей армии герои» и акции «Летопись семейных побед». Новинкой программы станет лазертаг-игра.