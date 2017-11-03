Первые владельцы iPhone X перепродают их по завышенным ценам

Москва, , 16:57 — REGNUM Первые обладатели новых смартфонов iPhone X, продажи которых стартовали в России 3 ноября, перепродают свои гаджеты по завышенным ценам. В объявлениях на онлайн-площадках многие предлагать продать смартфон по цене, в разы превышающей его первоначальную стоимость.

Официальная цена на новые флагманы Apple варьируется от 80 до 92 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. Средняя цена на таких площадках, как Avito, «Юла» и других, составляет 130−300 тысяч рублей.

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Следует отметить, что в Москве во многих магазинах iPhone X раскупили уже в первые же часы после начала продаж.

У магазина на Тверской улице очередь из сотен желающих приобрести новый смартфон начала собираться ещё за двое суток до продажи, и места в ней также стали предметом торга. Так, обладатель первого места в очереди предлагал уступить его за 300 тысяч рублей.

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