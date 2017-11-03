Минобрнауки РФ отрицает «скандал» вокруг уроков по профилактике ВИЧ

Москва, , 15:54 — REGNUM Информация СМИ о том, что Минобрнауки России рекомендовало организаторам всероссийского интернет-урока по профилактике ВИЧ «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», не соответствует действительности. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе министерства.

«В ходе встречи (2 ноября) специалисты ведомства уточняли детали представленных материалов, — сообщили в пресс-службе. — Заявления представителей исполнителя о том, что им было рекомендовано «говорить о проблемах нравственности» вместо вопросов профилактики, не соответствует действительности».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнителя онлайн-урока, руководителя группы некоммерческих организаций «Центр современных образовательных технологий» Сергея Буланова сообщила, что в Минобрнауки РФ якобы разразился скандал вокруг всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ, который проведут для старшеклассников и студентов 1 декабря.

По данным издания, авторы проекта занятия отказались исполнять требование чиновников, в частности, избегать слов вроде «презерватив».

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