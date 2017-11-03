Суд отстранил от должности ректора фигуранта уголовного дела в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Сергея Бачевского от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Это решение будет действовать до 4 февраля 2018 года, сообщила 3 ноября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Одновременно решением следствия Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор университета был задержан 11 мая сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на следующий день помещен под домашний арест. Бачевскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — до 4 лет лишения свободы. Дело ведет следственная служба регионального УФСБ.

По версии следствия, должностные лица вуза «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства». Однако о других фигурантах дела, помимо Бачевского, пока не сообщалось.

По данным СМИ, в 2015—2016 годах Сергей Бачевский без конкурса сдал в аренду коммерческим структурам помещения вуза в учебном здании на набережной реки Мойки. По версии следствия, арендная плата была явно занижена, что привело к ущербу для бюджета университета в размере 1,7 млн рублей. Ректор свою вину отрицает.

Сергей Бачевский руководит Университетом телекоммуникаций c 2011 года. До этого он служил офицером в Вооруженных силах России и работал на предприятиях оборонного комплекса и в профильных вузах.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге продлил домашний арест главе вуза, но оставил его ректором