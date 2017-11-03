Лишённые обедов псковские школьники получат «санаторное» питание

д. Хилово, Псковская область, , 15:05 — REGNUM Вопрос с горячим питанием в школе в деревне Хилово Псковской области решили после вмешательства СМИ, прокуратуры и врио губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщила сегодня, 3 ноября, первый заместитель главы региона Вера Емельянова, после выхода с осенних каникул все школьники будут получать питание в полном объеме.

По её словам, Порховская средняя общеобразовательная школа №1, чьим филиалом является школа в Хилово, и столовая санатория «Хилово» заключили договор на оказание соответствующей услуги.

За бездействие руководителю школы объявлен выговор. По словам Емельяновой, заведующая знала о намерениях повара уйти на пенсию, но заблаговременно не предприняла никаких действий по поиску замены и не заключила договор со сторонней организацией на оказание услуг по питанию детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хиловской основной общеобразовательной школе (это филиал средней общеобразовательной школы № 1 города Порхова) учатся 43 ребёнка, 17 из которых приезжают в школу из других деревень. Из-за отсутствия повара с 1 сентября 2017 года полноценные горячие обеды заменили чаепитиями в классах. При этом в школе есть и кухня, и столовая.

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