Столичный регион КНР накроет густой смог

Пекин, , 15:03 — REGNUM Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало предупреждение о готовящемся ухудшении экологической обстановки в Пекине, Тяньцзине, а также ряде городов провинции Хэбэй. Сильнейший смог накроет столичный регион уже в ночь с 3 на 4 ноября.

Ведомство предупредило местные власти о возможной опасности в связи с ухудшением видимости на дорогах. Неблагоприятная экологическая обстановка в ближайшие дни также будет наблюдаться в провинциях Шаньси, Шаньдун и Хэнань, пишет «Бэйцзин жибао».

С начала 2017 года власти Пекина оштрафовали более 1000 предприятий на общую сумму 160 млн юаней за нарушение природоохранного законодательства. Около 1,5 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности в Тяньцзине, где сумма штрафа составила 249 млн юаней.

Для улучшения экологии в провинции Хэбэй было закрыто более 33,6 тыс. угольных котельных, однако это не позволило властям полностью решить проблему загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 октября Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении предпоследнего «оранжевого» уровня общественной опасности в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй в связи с сильнейшим смогом, накрывшим столичный регион КНР.

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