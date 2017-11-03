Тамбовская «Сырная история» удостоена премии «Маршрут года-2017»

Тамбов, , 15:00 — REGNUM Премия учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. В этом году на ее получение претендовали 205 проектов из 56 регионов. Тамбовский проект занял 1 место в номинации «Лучший маршрут на действующее производство», оставив позади сильных соперников — Златоустовскую оружейную фабрику (2 место) и проекты Самары «Круто ты попал на TV» и фабрики игрушек «Весна» (3 место).

Проект «Сырная история», который разработали специалисты туристско-информационного отдела областного Информационно-аналитического центра культуры и туризма, уникальный. Он объединяет несколько направлений: гастрономический и культурно-познавательный туризм. В увлекательной, интерактивной форме дети узнают много интересного об истории и традициях села Бондари, а на предприятии не только знакомятся с процессом изготовления молочных продуктов, но и сами принимают в нем участие. В не менее увлекательной форме тамбовчане и презентовали маршрут членам жюри.

«На презентации мы угощали сырным зерном не только членов жюри, но и слушателей. Желающих было много. Начальник туристско-информационного отдела Татьяна Долихина в форме сказки представила маршрут «Сырная история». Мы раздали всем наши подарки, а также миниатюрные валенки ручной работы — их изготовила директор сельского музея в Бондарях. Она проводит мастер-класс с детьми по валянию валенок и изготовлению кукол в традиционном бондарском костюме. Интерактивная программа называется «Русская завалинка: от платка до валенка». Это наша общая победа», — рассказала официальный представитель ООО «Бондарский сыродельный завод» Валерия Налимова.

Продвигать именно такие проекты ставит задачу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Новый маршрут быстро завоевал популярность среди тамбовских школьников. Более 400 ребят стали его участниками.

Директор Международной туристской выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина официально пригласила Тамбовскую область принять участие в выставке с проектом «Сырная история» в марте 2018 года.