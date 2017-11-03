Глава Удмуртии написал этнографический диктант

Ижевск, , 14:59 — REGNUM Историко-культурная акция «Большой этнографический диктант» в Удмуртии проводился на 221 площадке по всей республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила региональный координатор проекта Наталья Шергина.

По ее словам, в настоящее время продолжается сбор информации о числе участников акции. Полностью данные со всех участков, где проходил диктант, будут получены к вечеру 3 ноября.

«Площадки были открыты даже в деревнях, — отметила Шергина. — Диктант прошел хорошо, никаких технических сбоев зафиксировано не было».

Отметим, что в Ижевске в акции принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Искренне рад, что эта хорошая инициатива родилась в Удмуртии, что большой этнографический диктант становится важным элементом празднования Дня народного единства. Лично для меня как для гражданина этот праздник — один из ключевых. Он отражает саму сущность России, где в мире и добрососедстве живут сотни национальностей, — считает глава республики. — Диктант — новая, довольно современная форма вовлечения людей в процесс получения знаний, почти исторический квест. Не случайно на площадках сегодня так много молодежи, которой это просто интересно».

Он заверил, что Удмуртия в 2018 году организует целый ряд подобных мероприятий, нацеленных на более глубокое понимание истории и культуры всех проживающих здесь национальностей.

К участникам диктанта в режиме видеоконференции обратился руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В России для проведения диктанта организовано 2,6 тыс. площадок, и Удмуртия является одним из лидеров по их числу, сообщил Баринов. Пожелав участникам хороших результатов, он подчеркнул, что главным итогом диктанта должен стать интерес к традициям и обычаям народов, проживающих в стране, желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.

Результаты акции станут известны к 12 декабря — Дню Конституции Российской Федерации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году акция проводиться во второй раз. Инициатором мероприятия в 2016 году выступило министерство национальной политики Удмуртии, в числе организаторов мероприятия — Федеральное агентство по делам национальностей, автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Института этнологии и антропологии Российской академии наук и Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов России», Ассоциация молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе».

В 2016 году в Удмуртии диктант написали более 3 тыс. человек. Всего в России очно в акции приняли участие около 35 тыс. человек и около 50 тыс. граждан написали диктант онлайн.

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