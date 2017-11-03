«Мы в дыму»: в Красноярске продлили режим «чёрного неба»

Красноярск, , 14:47 — REGNUM Режим «чёрного неба», объявленный в Красноярске 1 ноября, продлён до 7 часов утра (по местному времени) 4 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в краевом центре сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Действуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Между тем красноярцы продолжают обсуждать экологическую ситуацию в соцсетях.

«Когда в такие дни выхожу на улицу, начинается головокружение, першение в горле и такое ощущение, будто сдавливает дыхательные пути, тяжело вдохнуть», — сообщает подписчица группы «#Зачистоенебо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению горожан, экологическая ситуация в городе сегодня, 3 ноября, ещё хуже, чем была 2 ноября.

«С высоты птичьего полёта и ночью, и днём видно висящий над городом чёрный дым. Экологическая обстановка тяжёлая», — подтвердил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель общественной организации «Зеленая дружина» Артём Речицкий.

При этом в минприроды региона корреспонденту ИА REGNUM ранее сообщили, что в связи с НМУ в Красноярске усилен надзор.

«То, что представители минприроды ездят и делают замеры согласно протоколу, это правда. Но в том, что это реально приводит к каким-то ощутимым изменениям, я сомневаюсь. Что у них запланировано, то они и делают. Но обстановку это ощутимо не меняет. Я не отрицаю и, более того, я уверен, что большинство крупных предприятий, у которых должен быть план мероприятий на период НМУ, эти мероприятия выполняют, и минприроды их здесь контролирует. Но и это нас не спасает. Мы в дыму», — утверждает Речицкий.

По его мнению, в краткосрочной перспективе ничего исправить нельзя.

«Экологическая ситуация быстро не улучшится. Нужно принципиально менять систему охраны окружающей среды, чтобы количество выбросов от предприятий уменьшалось. Есть ещё один нюанс. Контролируются у нас крупные предприятия, включенные в специальный перечень. Но ведь есть ещё и различные мелкие предприятия, если их так можно назвать. Они усугубляют ситуацию. Например, топятся углём или вообще каким-то мусором, а иной раз и покрышку могут сжечь. Это дым, который никак не фильтруется. И все эти товарищи в период НМУ свои выбросы не сокращают, их никто не контролирует. Это упущение со стороны властей», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Его слова подтверждают красноярцы в соцсетях.

«С наступлением холодов к заводам и ТЭЦ присоединяются маленькие фирмочки, которые снимают помещения на заброшенных предприятиях и топят буржуйками, сжигая всё, что осталось от их жизнедеятельности. Сами себя душим, товарищи», — такое мнение выразил подписчик группы «Я живу [В] Красноярске».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году Красноярск прожил под «чёрным небом» уже более 30 дней, в 2016 году — 58 дней.

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В Красноярскстате ранее сообщили, что в 2016 году в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ.

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