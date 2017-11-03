Нижегородские школьники построят суда на солнечных батареях

Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM В Нижнем Новгороде школьники в рамках проекта «Солнечная регата» построят несколько речных судов, работающих на солнечных батареях, сообщили 3 ноября в пресс-службе города.

Проект современных технологий в области судостроения и экологической энергетики «Солнечная регата» включает всероссийские соревнования, для участия в которых школьникам необходимо построить судно, работающее на солнечных батареях. Следующее соревнования пройдут летом 2018 года.

В Нижний Новгород уже прибыло два сборочных комплекта. Детские команды приступили к изучению конструкторской документации. Для сборки судов ребятам понадобится от четырех до девяти месяцев. К проекту также подключились ребята из школы №79 имени советского инженера-судостроителя Н.А. Зайцева.

Одной из десяти опорных баз федерального проекта стало учреждение дополнительного образования «Нижегородское детское речное пароходство». Воспитанники речного пароходства в 2017 году на всероссийских соревнованиях, которые прошли в акватории Волги, заняли второе место.

Нижегородское детское речное пароходство было создано в 2014 году. Тогда учреждение дополнительного образования закончили 250 воспитанников. В 2015 году обучение прошли 600 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов заявил, что педагогический состав Нижегородского детского речного пароходства будет сохранен.

Директор учреждения дополнительного образования Владимир Дьяков сказал, что детское речное пароходство в России находится на подъёме, о чем свидетельствуют проводимые мероприятия в Артеке, в Севастополе, Владивостоке и Калининграде.

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