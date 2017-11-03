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Я за ними не гоняюсь: Рамзану Кадырову не нужен новый айфон

Общество

Глава Чечни опроверг информацию о том, что у него есть новая модель iPhone X, продажи которой сегодня, 3 ноября, открылись в России

Грозный, 3 ноября 2017, 14:43 — REGNUM  У главы Чечни Рамзана Кадырова нет нового iPhone X. По его словам, он никогда не стремился пользоваться ни этим, ни каким-либо другим айфоном.

«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — прокомментировал глава Чечни в Telegram сообщение одного из пользователей, который, сославшись на источники в руководстве республики, заявил, что якобы для Кадырова iPhone X — уже не новинка, он им давно пользуется.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, в России начались продажи нового смартфона iPhone X от фирмы Apple. В Москве, по словам очевидцев, очередь перед магазином компании-производителя превышала 500 человек. Сообщалось также, что первые места в очереди продавались предприимчивыми дельцами за 300 тыс. рублей.

Напомним, минимальная стоимость телефона составляет около 80 тыс. рублей. Каждый покупатель может купить лишь два гаджета.

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