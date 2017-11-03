В Москве фиксируют высокий спрос на iPhone X

Москва, , 14:27 — REGNUM В Москве во многих магазинах раскупили iPhone X за первые несколько часов после старта продаж. Об этом сообщила директор по PR компании Александра Перцева в интервью РИА «Новости».

"У нас во многих магазинах «Евросети» в Москве iPhone X в свободной продаже уже закончились по состоянию на 10:00 мск, — сказала она. — Большинство смартфонов по предзаказам тоже уже раскуплено».

Директор по PR компании добавила, что в Москве наблюдается высокий спрос на новый флагман от Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в России начались продажи нового смартфона от Apple — iPhone X. Минимальная стоимость гаджета составляет почти 80 тыс. рублей.

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