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В Казахстане засидевшимся на работе госслужащим отключат компьютеры

Общество

После завершения рабочего дня

Астана, 3 ноября 2017, 14:26 — REGNUM  В 10 министерствах Казахстана запущена система автоматического отключения компьютеров государственных служащих, сообщает 3 ноября «Казинформ».

Цель нововведения — снижение уровня переработки рабочего времени. Система будет работать в министерствах юстиции, здравоохранения, иностранных дел, сельского хозяйства, образования и науки, труда и социальной защиты населения, оборонной и аэрокосмической промышленности, энергетики, по инвестициям и развитию, а также по делам религии и гражданского общества.

Во всех этих министерствах Единая система электронного документооборота будет отключать компьютеры после завершения рабочего времени. Отмечается, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно со специальной мониторинговой группой проанализировали соблюдение прав госслужащих.

«Установлены факты задержек на работе служащих министерств здравоохранения, культуры и спорта, информации и коммуникаций, финансов и сельского хозяйства, а также в ряде государственных учреждениях акиматов областей и районов», — подчеркнули в агентстве.

Кроме того, с начала 2017 года было установлено 306 нарушений требований законодательства по предоставлению служащим дополнительных дней отдыха, а также 26 случаев отсутствия в госорганах правил трудового распорядка дня.

В министерстве труда и соцзащиты республики также подчеркнули, что сверхурочные работы для каждого госслужащего не должны превышать двух часов в течение суток, а общая продолжительность сверхурочных работ — 12 часов в месяц и 120 часов в год.

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