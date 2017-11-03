Законопроект о переносе празднования Дня России внесен в Госдуму

Москва, , 14:15 — REGNUM Законопроект о переносе празднования Дня России на 21 сентября внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Празднование Дня России 12 июня вызывает многочисленные споры среди историков, ученых, обществоведов, указали парламентарии.

«Некоторые граждане Российской Федерации также воспринимают этот праздник неоднозначно, поскольку Россия имеет более чем тысячелетнюю историю, и приурочивание праздника к 12 июня является спорным. День России — это не новообретенный праздник. Установление Дня России 12 июня — событие, носящее спонтанный и даже случайный характер. С 12 июня 1990 года начался лишь отсчет новой истории России как демократического правового государства, основанного на гражданском обществе и верховенстве закона», — указали они.

Депутатам представляется, что наиболее подходящей датой празднования Дня России является 21 сентября. Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник «Тысячелетие Руси», ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства, напомнили в ЛДПР. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности, отмечают они.