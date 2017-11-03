На высоте птичьего полета: в Ингушетии написали этнографический диктант

Магас, , 14:02 — REGNUM Более трех тысяч жителей Ингушетии приняли участие в этнографическом диктанте. Он проходил сегодня, 3 октября, в преддверии празднования Дня народного единства. Для желающих проверить свои знания по истории России, традициям и культуре ее народов по всей республике было организовано 40 площадок, где можно было написать диктант, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одни их участников смогли написать Большой этнографический диктант на смотровой площадке 100-метровой Башни согласия в столице Ингушетии, на высоте птичьего полета, другие писали его в школе ингушских адатов в городе Сунжа, где находилась центральная площадка акции. Были и площадки, устроенные в горных районах — в музее и в школе сельского поселения Джейрах.

Жители региона с интересом восприняли возможность поучаствовать в диктанте. Среди писавших его в том числе председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев, именитые спортсмены Хасан Халмурзиев и Калой Картоев, представители министерств и ведомств республики. Каждому участнику акции было предложено ответить на 30 вопросов. Некоторые из них, по личным признаниям писавших диктант, вызывали у них затруднения.

Тестовые задания подразделялись на две части: вопросы федерального уровня и регионального. Среди них были такие, например: указать, в каком современном регионе расположен монумент «Навеки с Россией», установленный в честь 400-летия добровольного вхождения в Россию маленького горного государства.

«Отрадно то, что в тесте из тридцати вопросов шесть — про нашу республику. К примеру, туда входили вопросы об ингушском писателе, поэте и драматурге Идрисе Базоркине и первом ингушском олимпийском чемпионе Исраиле Арсамакове», — цитирует министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Улана Евлоева интернет-издание «Ингушетия».

Нынешний диктант в республике написали люди с органичными физическими возможностями здоровья, а также представители ингушских диаспор за рубежом, в том числе Казахстане, Бельгии и других странах Европы. В этнографическом диктанте на одной из московских площадок планировал принять участие и глава республики Юнус-Бек Евкуров, отмечая, что в задания тестов включены вопросы по Ингушетии, которая в 2017 году отмечает 25-летие со дня образования.

Напомним, что в 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тыс. человек. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100. Республика Ингушетия показала хорошие результаты при написании этнографического диктанта, заняв 4-е место. В 2017 году диктант должен пройти на 1600 площадках в России и в 11 иностранных государствах.

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