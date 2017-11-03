На Украине начинаются местные выборы

Киев, , 13:56 — REGNUM 51 объединенная территориальная община (ОТГ) на Украине начнет 4 ноября процесс местных выборов, сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Согласно сообщению, 4 ноября начнется избирательный процесс местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ, а также сельских, поселковых и городских глав. Выборы охватят 17 областей Украины, 51 ОТГ, в которые войдут 256 местных советов: семь городских, 19 поселковых и 230 сельских.

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Отмечается, что в выборах предположительно примут участие более 356,5 тыс. граждан Украины. При этом сами выборы назначены на 24 декабря 2017 года. На проведение местных выборов выделено 10,806 млн. гривен ($400 тыс.).

Напомним, 29 октября на Украине завершились выборы в 201 ОТГ. Выборы охватили все 24 украинские области. Избирательные участки при этом могли посетить более 1,33 млн человек, что составляет порядка 4% граждан Украины, имеющих право выбора.

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