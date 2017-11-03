В Италии изъяли огромную партию наркотиков ИГИЛ*

Рим, , 13:39 — REGNUM

Правоохранительные органы Италии изъяли 24 млн таблеток синтетического наркотика, предназначавшегося для продажи и финансирования террористической деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

С таким заявлением 3 ноября выступил главный прокурор города Реджо-ди-КалабрияКафьеро де Рао.

«Часть полученный незаконно прибыли от их продажи пошла бы на финансирование экстремистских группировок в Ливии, Сирри и Ираке», — отметил он.

Местные правоохранительные органы не раскрывают подробности того, каким образом была обнаружена эта партия наркотических средств или куда она направлялась. Это уже не первая подобная партия: такие же грузы изымались в прошлом году в Греции и итальянском порту Генуи.