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Купившие iPhone X начали сразу его перепродавать

Общество

... за 120—150 тыс. рублей

Купившие iPhone X начали сразу его перепродавать
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Магазин re:Store на Тверской

Москва, 3 ноября 2017, 13:19 — REGNUM  Покупатели нового смартфона от Apple — iPhone X — начали перепродавать его за 120—150 тыс. рублей. Об этом 3 ноября сообщают «Известия».

Один из покупателей рассказал изданию, что собирается купить два устройства: один — для себя, а один — на перепродажу.

Кроме того, множество объявлений о продаже новых iPhone X появилось на площадках «Юла» и Avito.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Москве стартовали продажи нового iPhone X. Очередь из желающих купить гаджет выстроилась почти за сутки до старта продаж. При этом многие продавали свои места в очереди, а первое место предлагалось купить за 300 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве стартовали продажи iPhone X: студенты мёрзнут, но ждут

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