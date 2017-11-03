Крым написал свой первый этнодиктант

Симферополь, , 13:12 — REGNUM В Крыму, как и в остальных регионах страны, прошла всероссийская акция «Большой этнографический диктант», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и делам депортированных граждан Крыма Юрия Космынина, для этого в регионах полуострова подготовили 81 площадку: библиотеки, школы, институты.

«Крымчане ответили на 30 вопросов, 20 из которых касались народов России, а оставшиеся 10 — народов Крыма. В анкете есть вопросы о священных писаниях, храмах, танцев народов России, особенностей одежды, героев войн, деятелей искусства и т. д», — отметил чиновник.

Также сегодня участие в диктанте принимал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, как всегда рассчитывающий получить пятёрку за свою работу.

«Я считаю, что это очень важное событие, которое впервые проходит в Крыму. Для нашей необъятной Родины такие акции помогают обеспечить взаимопроникновение культур, этносов, веками проживающих на территории нашей страны, узнать друг друга, стать ближе. Этнографический диктант необходимо популяризировать, чтобы люди могли лучше узнать культуру своих сограждан. Ведь любить можно только то, что хорошо знаешь», — отметил парламентарий.

Напомним, во всероссийской акции принимают участие жители всех 85 субъектов страны, а также 11 стран СНГ. Поучаствовать в диктанте можно до 23:59 5 ноября, в том числе и на сайте мероприятия. Результаты будут опубликованы на сайте диктанта 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, большой этнографический диктант пройдёт накануне Дня народного единства также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Проверят свои знания о народах России заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель ФАДН России Игорь Баринов, депутаты Госдумы РФ, общественные деятели, известные артисты.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.