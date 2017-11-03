На Ямале этнографический диктант писали в музеях и чумах

Салехард, , 13:24 — REGNUM Жители арктического полуострова Ямал 3 ноября вместе со всей страной написали этнографический диктант. Итоги акции подведут 12 декабря. Ямальцы проверят свои знания о народах, их культуре, обычаях и традициях, проживающих на территории России, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова.

Диктант был сформирован в виде теста. Участникам акции могли стать все желающие в возрасте старше 15 лет, владеющие русским языком. В тестовом задании было предложено ответить на 30 вопросов, 20 из которых — о народах России в целом, 10 — о коренных народах Севера. Региональный компонент теста подготовил региональный институт развития образования совместно департаментом образования ЯНАО. На выполнение диктанта было отведено 45 минут. Максимальное число баллов — 100. В 2016 году ямальские участники диктанта набрали максимальный балл 85. В 2017 году надеются улучшить показатели.

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Для написания диктанта на Ямале была сформирована 31 площадка. Интересно, что в последние часы перед Большим этнографическим диктантом стало известно об открытии площадки в отдаленном ямальском поселке Овгорт. По словам Натальи Хлопуновой, инициатива написать этнографический диктант вместе со всей Россией принадлежала жителям поселения. Основной региональной площадкой диктанта стал Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского в Салехарде.

«В 2016 году на Ямале для написания диктант было организовано 20 площадок. В этом году уже на 11 больше. Растет и число участников акции. По предварительным данным в написании 3 ноября 2017 года приняли участие более 1300 ямальцев. Для тех, кто не мог написать этнографический диктант на площадках, предусмотрено онлайн-тестирование, которое можно пройти до 5 ноября. У нас даже на отдаленных территориях, куда только на вертолёте можно добраться, есть интернет. В чумах ноутбуки, компьютеры, планшеты — обыденность», — говорит пресс-секретарь главы региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин не смог сегодня принять участие в этнографическом диктанте из-за насыщенной работы в Москве. Но онлайн-тестирование на сайте всероссийской акции он обязательно пройдет, уверяют в правительстве региона.

«Для Ямала этнографический диктант — любимый праздник. Мероприятие проходит торжественно. На нескольких площадках выступали творческие коллективы. Представители коренных народов Ямала — ненцы, ханты, селькупы — пришли на тестирование в национальных костюмах. Звучали пожелания, чтобы знания о народах родной земли проверялись чаще одного раза в год», — сообщила Наталья Хлопунова.

Отметим, что этнографический диктант написали в России на более 2000 площадок в единое время — 10:00 мск. Диктант охватил 85 регионов России, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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