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Минобрнауки РФ рекомендовало избегать слова «презерватив» на уроке о ВИЧ

Общество

«Нам рекомендовали говорить о нравственности»

Москва, 3 ноября 2017, 13:00 — REGNUM  В Минобрнауки разразился скандал вокруг всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ, который проведут для старшеклассников и студентов 1 декабря. Авторы проекта занятия отказались исполнять требование чиновников, в частности, избегать слов вроде «презерватив». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнителя онлайн-урока, руководителя группы некоммерческих организаций «Центр современных образовательных технологий» Сергея Буланова.

«Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине, — говорит Буланов. — Я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ».

По его словам, исполнители проекта во время совещания, которое прошло 2 ноября, предложили чиновникам отказаться от практики использования в видеоуроке заранее подготовленных ответов и провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме.

«Но нам рекомендовали говорить о нравственности, — говорит Буланов. — Дабы уйти от скользких тем».

Буланов отметил, что министерство заняло «удивительную позицию», основанную на подмене профилактики ВИЧ профилактикой нравственных ценностей.

В Минобрнауки отказались отвечать на вопросы издания. В какой форме пройдет всероссийский онлайн-урок по профилактике ВИЧ, пока непонятно.

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ВИЧ-инфекция и СПИД

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