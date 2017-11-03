Тумусов: Правильные ответы в билетах ГИБДД на права вредят пострадавшим

Москва, , 12:39 — REGNUM В Госдуме обеспокоены тем, что в экзаменационных билетах ГИБДД, как оказалось, даны неправильные ответы на вопросы о медицинской помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

В 2016 году в результате ДТП в России погибли 20 306 человек — это официальная статистика ГИБДД, приводит данные первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«Мы не знаем, скольких из них можно было бы спасти, но знаем другое: скольких-то — точно было бы можно. Если бы не одно «но»: в экзаменационных билетах ГИБДД, как оказалось, даны неправильные ответы на вопросы о медицинской помощи», — отметил он в соцсети.

По данным НИИ Минздрава, эти «правильные» ответы способны лишь навредить попавшим в беду, указал парламентарий.

Тумусов выразил недоумение, что в Думе можно обсуждать изменения в правила дорожного движения, улучшенные стандарты безопасности — но все эти меры в итоге разбиваются о такой подводный камень.

«Просто автомобилистов учат не тому и не так. Рассказывают о том, как неправильно помогать людям. Кто здесь виноват? Не знаю, но очевидно, что на совести этого кого-то как минимум не один десяток загубленных жизней. А ведь казалось бы — просто буковки в тестах, обычная экзаменационная формальность», — отметил он.