Снова замуж: Джоли не развелась с Питтом, но уже подыскала нового жениха

Лос-Анджелес, США, , 12:40 — REGNUM Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует выйти замуж за 40-летнего бизнесмена и филантропа из Великобритании, сообщило 1 ноября издание Hollywoodlife со ссылкой на осведомленный источник.

«Анджелина и ее красивый британский парень начали встречаться в начале 2017 года и держали свои отношения «в тайне». Это означает, что Брэд понятия не имеет, что она с кем-то встречается, не говоря уже о том, что она планирует выйти замуж», — сообщает издание.

По данным источника, актриса просто не хотела раньше времени огорчать нынешнего мужа Бреда Питта, но если он узнает о таких планах и расстроится, то Джоли это нисколько не огорчит.

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Отмечается также, что пара намерена провести свадебную церемонию в Камбодже в соответствии с буддийской традицией. На мероприятие будут приглашены гости из круга родственников и близких друзей. Свадьба состоится в заповеднике, где жених и невеста нарядятся в традиционную камбоджийскую одежду, а гостям подадут местные деликатесы на стойке регистрации.

Отметим, что Джоли в настоящий момент все еще замужем за актером Бредом Питтом. Это третий брак актрисы. Год назад она подала на развод, но решение так и не получила. Если согласие между супругами будет достигнуто, то голливудская актриса выйдет замуж в четвертый раз.

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