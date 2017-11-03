В День народного единства в «Одноклассниках» пройдут видеочаты со звездами

Москва, , 12:22 — REGNUM В День народного единства 4 ноября в «Одноклассниках» пройдут видеочаты с известными людьми разных национальностей. С пользователями социальной сети пообщаются спортивный комментатор Нобель Арустамян, бизнесмен и супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров, дизайнер Айза Анохина, олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев, советский и узбекистанский футболист и тренер Марат Кабаев, отец прославленной гимнастки Алины Кабаевой. Как сообщает пресс-служба социальной сети, звезды выйдут в прямой эфир с помощью стримингового приложения OK Live и ответят на самые интересные вопросы пользователей. Узнать дату и время трансляций можно будет на официальных страницах звезд в «Одноклассниках».

Кроме того, в честь праздника «Одноклассники» совместно с проектом «Россия для всех» запустили приложение «Неделя национальностей». В нем пользователям будут доступны истории о различных культурах и обычаях народов. С помощью приложения можно узнать все самое интересное о традициях, рецептах, достопримечательностях и костюмах разных национальностей. Ко дню народного единства ОК также организует флешмоб. Социальная сеть предложит пользователям поделиться рассказом о любимых национальных блюдах, традициях или обычаях с помощью хэштега #деньнародногоединства.