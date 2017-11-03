Детский омбудсмен посетила открытый урок на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 12:18 — REGNUM Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова приняла сегодня, 3 ноября, участие в открытом уроке для школьников, который прошел в честь грядущего Дня народного единства в соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Как сообщает Sakhalin.info, перед уроком для детей и гостьи устроили небольшую экскурсию по храму. В ходе урока детям рассказали историю двух неразделимых праздников — Дня народного единства и церковного праздника Казанской иконы Богоматери.

Анна Кузнецова после урока поделилась с журналистами впечатлениями от поездки на Дальний Восток, который «стал гораздо ближе». «Я жду возвращения домой, чтобы выполнить намеченные задачи в отношении нескольких детишек на Сахалине — очень надеюсь, что в ближайшее время получится сделать так, чтобы они оказались в семьях, вернулись назад из разных учреждений», — рассказала она.

За время визита на остров Кузнецова проинспектировала ряд учреждений, детских домов-интернатов. Она осталась довольна их материально-технической базой, однако вопросы, по её словам, возникли в ходе рассмотрения конкретных случаев детей. Требуют решения также проблемы детей, которые из-за отдалённости региона не могут вовремя попасть на лечение — это, считает детская уполномоченная, тоже очень важно.

«Что хотелось бы сказать ещё: порой те ресурсы, которые есть в регионе, не используются и не совсем доступны его жителям. Например, вчера был презентован прекрасный опыт работы психологической службы. Сразу же мы договорились со специалистами по информационным технологиям, чтобы находки, работа специалистов, услуги центра были доступны всем жителям Сахалина через интернет-ресурсы и те средства коммуникаций, которые наиболее популярны», — отметила Анна Кузнецова.

Она пообещала лично следить за судьбой двух малышей, которые сейчас находятся в доме ребёнка, и надеется им помочь.