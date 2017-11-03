Британский парламент: депутат уволен за комплимент женщине

Лондон, , 12:23 — REGNUM Британского депутата Келвина Хопкинса отстранили от работы в британском парламенте из-за «непристойных сообщений», отправленных на телефон собеседнице, сообщает 3 ноября британское издание The Telegraph.

По словам 27-летней Авы Этемадзаде, 76-летний депутат от Лейбористской партии называл ее «привлекательной» и «красивой молодой женщиной» в «непристойных сообщениях», которые слал ей на телефон около трех лет назад.

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Руководство Лейбористской партии британского парламента известило, что оно считает полученные жалобы на поведение своего депутата «очень серьезными».

Напомним, скандалы с сексуальным контекстом разгораются не только в западном политикуме. По сообщению телеканала CNN, уже более 40 женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных приставаниях. Обвинения поступали от актрис, манекенщиц, костюмеров и сценаристов.

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Также следует отметить, что на волне секс-скандала с Вайнштеном за последний месяц в сексуальных домогательствах был обвинён целый ряд актёров и режиссёров.

ИА REGNUM сообщало, что мексиканский актёр Роберто Кавазос обвинил в домогательствах своего голливудского коллегу Кевина Спейси, а исландская певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны некого датского режиссёра, которые поспешил опровергнуть Ларс фон Триер.

Обвинения также прозвучали в адрес режиссеров Джеймса Тобэка и Бретта Рэтнера, а актрисы Хезер Линд и Джордан Грольник вместе с писательницей Кристиной БейкерКляйн вспомнили о домогательствах со стороны бывшего президента США Джорджа Буша — старшего.