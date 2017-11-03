Кто, если не ЯТЭК? В Якутии ищут заинтересованных в химзаводе

Якутск, , 12:55 — REGNUM Споры о нужности и опасности строительства газоперерабатывающего комплекса на вечной мерзлоте Якутии не утихают. Пока экологи приводят факты об опасности метанола для человека, политолог и журналист Виталий Обедин рассуждает о том, кому такое предприятие на самом деле нужно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сразу бросается в глаза абсолютная незаинтересованность компании «ЯТЭК», планирующей построить хмизавод, в том, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону», — анализируя итоги общественных слушаний по строительству этого завода, высказал мнение эксперт.

Виталий Обедин полагает, что серьёзная компания, чтобы убедить людей поддержать свою инициативу, должна формировать представительную делегацию во главе с первыми руководителями и ведущими специалистами, готовить раздаточные материалы, организовывать брифинги и презентации — то есть заниматься «подготовкой почвы».

«Что и делала Global Steel Holding limited, когда собирались строить в Якутии карбамидовый завод. А ЯТЭК ничем таким не занимается. На встрече компанию представлял один человек, по факту не имеющий отношения ни к производственной деятельности, ни к инвестиционной политике, ни к стратегическим планам компании. Его вообще на работу взяли недавно», — пояснил политолог.

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Он имеет в виду Афанасия Егорова, который еще недавно был начальником пресс-службы правительства республики, потом главой Департамента по делам печати, затем замминистра гражданского общества и буквально несколько недель назад назначен советником генерального директора ЯТЭК.

«Иными словами, вчерашний чиновник дома правительства-1, простодушно заявивший, что из госслужбы в ЯТЭК он пошёл, потому что ему «очень понравился именно этот проект», — акцентировал внимание на странной аргументации смены чиновником места работы Виталий Обедин.

Политолог также подчёркивает, что республиканская власть, в отличии от руководства ЯТЭК, на встрече в Общественной палате была представлена солидно: три министра (охраны природы — Сахамин Афанасьев, промышленности и геологии — Андрей Панов, развития институтов гражданского общества — Анатолий Бравин), замглавы министерства гражданского общества Иван Луцкан, начальник департамента информационной политики Роман Мандзяк «и ещё пара клерков помельче».

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«Итого: ЯТЭК представляет один человек, принятый на работу буквально вчера по протекции из Дома правительства. Даже Денис Саламатин, директор ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс» — «дочки» ЯТЭК, которая отвечает за проект завода, не нашел времени прийти. А ведь именно от него идет вся основная информация по заводу. Зато якутскую власть представляет целый набор чиновников высокого ранга. Внимание, вопрос: так кто по-настоящему заинтересован в этом проекте?!», — подталкивает к выводу Виталий Обедин.

Председатель республиканского общественного движения «СИР», эколог Иван Степанов тем временем, внимательно и неоднократно прослушав всю информацию от единственного выступающего от ЯТЭК лоббиста химзавода Афанасия Егорова, не меняет своё мнение о том, что такое предприятие на мерзлоте опасно. И сравнение метанола с бензином, который тоже опасен, но его никто не пьёт, приводимое советником гендиректора ЯТЭК, эколога тоже не убедило: «Бесспорно, что метанол нельзя поставить в один ряд с цианидами, гепатитом и карбамидом. Однако, метанол не обязательно пить! Он проникает через дыхание и через кожу. Неприятной особенностью метанола является его кумулятивное свойство, то бишь определенная часть его навсегда остается в организме. Со временем накопленная доза может ударить по человеку».

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Иван Степанов также напоминает, что метанол хорошо растворяется в воде, как и любой спирт, но фильтров которые могли бы его уловить, с мире не придумали. Это крайне негативный фактор на фоне того, что газохимический комплекс планируют расположить выше городского водозабора, считает общественник: «А значит, эта вода попадет к нам в квартиру любого горожанина. Пейте, мойтесь, вдыхайте! В Якутском институте мерзлотоведения доказали, что любое загрязнение попадающее на грунт в районе правого берега реки Лена, попадает в реку благодаря межмерзлотным таликам. А в процессе производства есть несколько этапов, на которых может произойти аварийный выброс метанола». Высокую вероятность возникновения аварий, в свою очередь, диктуют условия нестабильного грунта на правом берегу реки Лена, доказанные учёными.

Велика по мнению Ивана Степанова и вероятность загрязнения метанолом воздуха — в условиях, когда зимой в Якутии воздух практически не движется, а потому будет висеть, пока весной не подует ветер. «Куда подует и где осядут загрязнения, мы только можем предположить. Из Павловска ветер, например, дует в сторону посёлка Нижний Бестях и села Майя», — пояснил эколог.

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Он уверен, что если и строить в Якутии нефтеперерабатывающее предприятие, то располагаться оно должно на большом расстоянии от населенных пунктов, от пастбищ, от рек и озер, а хозяином такого производства должен быть регион. Я призываю всех умнейших людей республики, спасти здоровье всех якутян и нашу ранимую природу.

Как сообщало ИА REGNUM, проекта завода пока ещё нет, но предполагается, что местом его строительства будет участок на правом берегу реки Лена между городом Павловск и посёлком Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе республики. Предполагается, что предприятие будет производить из газа метанол и поставлять его за границу. Представитель ЯТЭК обещает, что воды потребуется немного, и цикл будет замкнутым: уже использованную жидкость намерены очищать. Каковы будут выбросы в атмосферу, пока неизвестно и зависит от оборудования. Лицензиат этого проекта также пока не озвучен.