В Ярославле в историческом сквере долгострой «задушил» деревья

Ярославль, , 12:05 — REGNUM В Ярославле в центре города выпилили деревья, ставшие частью скандального долгостроя «Волков-Плаза» в Власьевском сквере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Против строительства торгово-офисного центра в зоне ЮНЕСКО выступали градозащитники и экологи. Отдельное недовольство людей вызвала особенность проекта — две липы исторического Власьевского сквера прошли сквозь бетонный выступ здания. Авторы проекта подчеркивали тем самым «экологичность» проекта, противники были недовольны тем, что здание отнимает часть зеленой зоны.

Так или иначе, но строительство было заморожено из-за отсутствия согласования со стороны Минкульта: в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО запрещено строить здания с плоскими крышами и сплошным остеклением.

«Есть нормативные документы, которые предусматривают, что деревья должны быть от стены здания не ближе 5 метров. Они же сделали выступ в сторону сквера так, что деревья проходят сквозь железобетонное перекрытие. Говорили, что люди будут сидеть в ресторане и любоваться этим, а в итоге деревья просто взяли и спилили. И это в год экологии. Мэрия выдала на это застройщику разрешение. Я обратился в прокуратуру по этому факту», — сказал корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Казанский.

Сергей Казанский уверен, что деревья погибли именно из-за строительства. Всего были спилены 3 липы в Власьевском сквере, который был разбит в конце 1859 году века рядом с церквями Власьевского прихода. В XX веке храмы были разрушены, на их месте появилась гостиница «Ярославль», к зданию которой и пристраивают новый центр.

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