В Москве открылась выставка, посвященная столетию революции

Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве к столетию революции в Государственном историческом музее открылась выставка, которая рассказывает о жизни страны в первые десятилетия после Октября 1917 года. Об этом сообщает «Общественное Телевидение России».

Там можно увидеть символы единства рабочих и крестьян — серп и молот, первую советскую конституцию, а также агитационные плакаты, которые призывают работников колхозов к гигиене, трезвости и даже осуждают проституцию. Большой раздел выставки посвящен спорту. В том числе международному спортивному движению «Красный спортинтерн», которое появилось в начале 20-х годов.

Татьяна Колоскова, куратор выставки: «Мало кто знает, что понятие физкультура — чисто советское понятие. Наши говорили: мы хотим сделать физкультуру и спорт средством оздоровления трудящихся».

Экспозиция заняла все пространство зала Исторического музея. Многие экспонаты, которые там представлены, никогда ранее не покидали фондовые хранилища. Эта выставка стала финальным событием в программе мероприятий, посвященных 100-летию октябрьской революции.