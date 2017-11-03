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В Москве открылась выставка, посвященная столетию революции

Общество

Экспозиция заняла все пространство зала Исторического музея

Москва, 3 ноября 2017, 12:02 — REGNUM  В Москве к столетию революции в Государственном историческом музее открылась выставка, которая рассказывает о жизни страны в первые десятилетия после Октября 1917 года. Об этом сообщает «Общественное Телевидение России».

Там можно увидеть символы единства рабочих и крестьян — серп и молот, первую советскую конституцию, а также агитационные плакаты, которые призывают работников колхозов к гигиене, трезвости и даже осуждают проституцию. Большой раздел выставки посвящен спорту. В том числе международному спортивному движению «Красный спортинтерн», которое появилось в начале 20-х годов.

Татьяна Колоскова, куратор выставки: «Мало кто знает, что понятие физкультура — чисто советское понятие. Наши говорили: мы хотим сделать физкультуру и спорт средством оздоровления трудящихся».

Экспозиция заняла все пространство зала Исторического музея. Многие экспонаты, которые там представлены, никогда ранее не покидали фондовые хранилища. Эта выставка стала финальным событием в программе мероприятий, посвященных 100-летию октябрьской революции.

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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
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