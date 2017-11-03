Сплочённой и великой Россию делает история – сильнейшее оружие

Волгоград, , 11:49 — REGNUM В школах Волгограда в преддверии Дня народного единства говорят о России, о единении населяющих эту огромную страну народов. Центр дополнительного образования детей «Олимпия» не стал исключением. Здесь накануне, 2 ноября, состоялся открытый урок. Провели его в форме заседания «Славянского клуба», сообщила ИА REGNUM в пресс-секретарь комитета образования Волгоградской области Екатерина Кривошеина.

Началась предпраздничная встреча с рассказа о единстве народов и гербе клуба, на котором изображено 13 цветков в форме венка. Каждый из них — символ одного из славянских народов: Россия представлена ромашкой.

Участниками беседы «Славянское единство: история народов — история родного языка» стали школьники 7-х классов, представители «Славянского клуба» при музее истории русского языка имени Трубачева, казачьих коллективов фольклорной песни «Потешка» и «Златица». В качестве почётного гостя был приглашён председатель волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Геннадий Дубоносов. Он рассказал школьникам о своём далёком военном детстве, о силе духа сталинградских матерей, борьбе за жизнь, о радости от совершенно простых вещей: чистого тетрадного листа и новенького химического карандашика.

«Военное детство — оно только по возрасту, а не по образу жизни. Рассказывать об этом тяжело, но это — история, а её надо знать. История — сильнейшее оружие, которое делает страну великой», — сказал Геннадий Дубоносов.

Именно тетрадный лист и химический карандаш помогли появиться на свет «Дневнику сталинградца». Его автору — Олегу Трубачеву — во время осады города на Волге было всего 12 лет. Он писал то, что видел и чувствовал — искренне и пронзительно, прячась от бомбежки в щелях — расколах домов. Подлинник дневника хранится в волгоградском музее истории русского языка имени Трубачева.

Именно в языковом союзе знаменитый учёный видел гарантию сохранения единства страны. О главной теме его открытий рассказала кандидат филологических наук, Заслуженный учитель РФ, директор Центра дополнительного образования «Олимпия» Галина Егорова.

«Трубачев доказывал европейское происхождение славян. Всю жизнь, сопоставляя слова и языковые факты, он доказывал, что прародина славян — на Дунае, то есть в центре Европы», — сказала Егорова.

Взаимопомощь, поддержка, дружелюбие — вот основные человеческие качества, которые помогают поддерживать народное единство, жить в мире и добре. Во главе всего этого стоит человек. Поэтому во время открытого урока участники дискуссии вспомнили и других знаменитых сталинградцев, переживших в детстве осаду города: Александру Пахмутову, Виктора Фетисова, Элема и Германа Климовых.

«Жизнь каждого — образец для подражания», — резюмировал ветеран.

Закончился открытый урок экскурсией в музей истории русского языка имени Трубачева и выступлением казачьего ансамбля. Его солисты исполнили песни на пяти славянских языках: русском, чешском, польском, сербском и болгарском.