В Оренбурге осудили фанатов футбольного клуба из Самары

Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбурге в футбольном скандале вокруг самарских болельщиков и сотрудников Росгвардии поставлена судебная точка. Ленинский районный суд города вынес приговор в отношении последнего из трёх задержанных болельщиков, которые обвинялись в нападение на стражей порядка после футбольного матча между командами «Оренбург» и «Крылья Советов». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде Оренбурга, двум фанатам вынесено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В суде отметили, что их инстанция выносила только два приговора, где фигурировали двое обвиняемых.

Между тем, по данным СУ СКР по Оренбургской области, уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» были возбуждены в отношении трёх жителей Самары.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, наказание вынесено всем троим фигурантам. Третий осуждён на год с отбыванием срока в колонии общего режима. В двух случаях бойцам Рогвардии нанесён лёгкий вред здоровью, в одном — средней тяжести. Приговоры в законную силу не вступили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 сентября 2017 года на стадионе «Газовик» в посёлке Ростоши города Оренбурга проходил футбольный матч между футбольными клубами «Оренбург» и «Крылья Советов». По данным следствия, в конце игры самарские фанаты из-за поражения в игре своей команды стали нарушать общественный порядок. Напомним, с гостевого сектора на поле был брошен фаер. Пресечь противоправные пытались сотрудники Росгвардии, однако получили противодействие со стороны болельщиков. В ответ правоохранителям пришлось применить силу.

Действия правоохранителей и болельщиков вызвали большой резонанс. Фанаты утверждают, что стражи порядка применяли силу без разбора, в результате пострадали и добропорядочные болельщики. Стоит отметить, что юристы Комитета против пыток обратились в следственные органы с информацией, поступившей к ним от самарского болельщика. Материалы стали поводом для возбуждения уголовного дела по факту превышения полномочий бойцами Росгвардии. Однако, по словам правозащитников, следователь отказался признавать потерпевшим жителя Самары.

Между тем, по официальным данным, 2 сентября правоохранительные органы задержали 17 болельщиков и доставили их в полицию. Был составлен ряд административных протоколов. Трое болельщиков стали фигурантами уголовного дела. Двоих задержали по горячим следам, ещё одного позже в другом городе. Всех поместили под стражу.

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