Суд вынес решение по уголовному делу в отношении экс-владельца АМУРа

Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы прокуратуры и стороны защиты по делу бывшего владельца завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР). Оправдательный приговор вынесенный ранее Ленинским районным судом Екатеринбурга оставлен без изменений, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Суд согласился решением суда первой инстанции об отсутствии в действиях экс-владельца состава преступления по статье «Мошенничество» и его непричастность к незаконному получению кредита. Решение вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, история, которая закончилась возбуждением уголовных дел во отношении теперь уже бывшего владельца АМУРа, а также генерального и финансового директоров предприятия, началась в 2010 году.

Завод получил государственные контракты (ну сумму около 500 млн рублей) на ремонт автомобилей министерства обороны. Однако исполнить обязательства по контрактам предприятие так и не смогло. По первому контракту образовалась недоимка в размере шести миллионов рублей, а второй контракт не был выполнен из-за того, что министерство обороны не доставило технику. Также в 2012 году на заводе начались финансовые проблемы и задержки заработной платы. Для привлечения кредитов на предприятии были выпущены векселя.

В 2015 году были возбуждены уголовные дела в отношении владельца и руководства АМУРа. В конце 2016 года в отношении финансового директора было вынесено судебное решение. Он был признан виновным и осуждён на два года колонии-поселения, однако был освобождён от наказания за истечением срока давности. Также избежал наказания в связи с истечением срока давности и бывший генеральный директор предприятия. Решение о прекращении уголовного производства было принято в начале марта 2017 года, что вовсе не снимает с него обвинений, так как истечение срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

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