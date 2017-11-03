Калининград, , 11:24 — REGNUM В Калининграде открыт памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову, в честь которого 73 года назад назван приграничный с Польшей город — Мамоново.

Бюст боевого офицера установлен на территории специального моторизованного полка войск Росгвардии, расположенного на проспекте Победы. На церемонию открытия в Калининград из Санкт-Петербурга прибыла дочь Мамонова Валентина Бондарева.

«То, что помнят, то, что знают, то, что память поколений передается для меня это очень много значит», — сказала дочь Героя.

Бюст Мамонова в увядающем состоянии долгое время находился на территории бывшего зверосовхоза в г. Мамоново. Решение перенести памятник в часть Росгвардии принято, чтобы передавать традиции подрастающему поколению.

«Наличие на территории этого полка памятника нашему герою символизирует дань памяти, дань уважения ко всем ветеранам Великой Отечественной войны павшим и живым и дает нам возможность по теми славными традициями воспитывать и сегодняшних воинов», — сказал главнокомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Герой Советского Союза, подполковник Николай Мамонов в годы Великой Отечественной войны командовал 331-м стрелковым полком 96-й стрелковой дивизии. Отличился в октябрьских боях 1944 года на польской территории. Погиб 26 октября 1944 года при отражении контратаки противника. Похоронен в г. Хайлигенбайль, впоследствии названном его именем.