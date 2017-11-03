Наследник британской короны: На Земле слишком много людей

Лондон, , 11:21 — REGNUM Быстрый рост населения Земли может иметь «ужасающее воздействие» на планету, заявил наследник британской короны принц Уильям, сообщает The Telegraph.

По его словам, из-за активного роста численности человечества дикая природа оказывается под «громадным давлением». В связи с этим он призывал к решению этой проблем с новыми силами.

«В течение моей жизни мы стали свидетелями того, как численность глобальной популяции дикой природы сократилась наполовину», — заявил Уильям.

«Нам придется работать более усиленно и, я думаю, по более широкому спектру вопросом, если мы хотим сделать так, чтобы люди и другие особи животных, с которым мы делим эту планету, могли по-прежнему сосуществовать», — подчеркнул он.

По словам герцога Кембриджского, из-за быстрого роста в Африке население к 2050 году увеличится более чем в два раза.

«Нет никаких сомнений в том, что этот рост оказывает громадное давление на дикую природу и зоны обитания животных», — обратил он внимание.

«Урбанизация, развитие инфраструктуры, культивация — сами по себе положительные явления, однако их воздействие будет носить ужасный характер, если мы не начнем планировать и принимать меры уже сейчас», — отметил он.

Он уточнил, что перевыпас скота и недостаток воды может иметь «катастрофический эффект» в отсутствии новых идей о том, как сокращать негативные последствия этих вызовов. Он также отметил, что большом числу особей, в том числе носорогам, львам и панголинам, по-прежнему угрожает вымирание из-за незаконной торговли дикими животными.

Напомним, это уже не первое заявление о перенаселенности планеты Земля, исходящее из уст представителям британской монархии. Так, в 2011 году дед герцога Кембриджского герцог Эдинбургский Филипп заявил о необходимости сокращать население планеты. Методом решения этой проблемы он считал «сознательное ограничение семей».