В Харькове украинскому солдату посоветовали ждать российских танков

Харьков, Украина, , 11:15 — REGNUM Солдату, служившему в зоне ведения боевых действий в Донбассе, в Харькове порекомендовали дожидаться российских танков, а не требовать обслуживания в супермаркете на украинском языке, написал 2 ноября основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, инцидент произошел в одном из харьковских супермаркетов, где военнослужащий приобретал продукты. Когда солдат услышал русскую речь кассира, продававшую ему продукты, то потребовал от девушки говорить на украинском языке.

Читайте также: Никаких переговоров с баранами: Венгрия показала, как вести дела с майданом

В ответ кассир парировала, что она, в отличие от военнослужащего, не признает украинский язык государственным и признает только русский язык. Девушка также добавила, что, в конце концов, российские танки «скоро приедут и отпадет всякая необходимость в украинском» языке.

Читайте также: Порошенко напомнили, как началась «Крымская весна». Готовится продолжение?

Напомним, ненависть ко всему русскому, в том числе и к языку, начала активно распространять на Украине после государственного переворота в 2014 году. Приняв на вооружение бандеровскую идеологию, украинские националисты стали повсеместно требовать от украинских продавцов, кассиров и прочих работников общественных заведений, говорить исключительно на «мове».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Украинский язык должен стать «живым средством общения»