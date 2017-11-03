Мэр Ярославля: нестационарная торговля должна умереть

Ярославль, , 11:10 — REGNUM Сегодня, 3 ноября, на традиционном пятничном общегородском совещании в мэрии глава города Владимир Слепцов заявил о том, что нестационарная торговля в Ярославле должна умереть, и процесс этот уже идет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале сентября мэр Ярославля предложил продлить срок замены нестационарных торговых объектов до 1 декабря, так как всего 12% предпринимателей на тот момент справились с поставленной задачей.

Сегодня, 3 ноября, Владимир Слепцов спросил у подчиненных — как идет процесс?

«Из 524 объектов сданы 300, еще около 100 объектов будут закончены в декабре, в результате, я думаю, 350−400 новых НТО у нас будет в этом году» — сообщил заместитель мэра Алексей Торопов.

На это глава города отметил, что сроки и так были продлены. В декабре работы по благоустройству прилегающей территории уже проводить невозможно. В связи с этим возникает вопрос — какое решение принято относительно тех предпринимателей, которые и к 1 декабря не смогут заменить НТО, что будет происходить с ними?

«Мы уже сейчас всем собственникам, с которыми заключены договора на право размещения, направили уведомления со сроками, еще раз напомнили, что 1 декабря — срок приведения в соответствие, они должны сделать внешний вид объекта и благоустройство прилегающей территории. Я подписал все эти уведомления, они направлены предпринимателям, и с 1 декабря мы начинаем работы по мониторингу, направляем уведомления о расторжение договора в течение 10 дней. В первых числах декабря мы эту работу будем проводить» — пояснил Алексей Торопов.

Владимир Слепцов поинтересовался — есть ли 100-процентная уверенность в том, что эти предписания каждый предприниматель получил?

«Да, кроме того, что мы направляем заказным письмом с уведомлением, мы еще держим на контроле, обзваниваем всех, и в районные администрации приглашаем, и я к себе тоже» — пояснил заместитель мэра.

На это глава города разразился пространной тирадой, где четко дал понять: НТО — это вчерашний день, и в Ярославле они в скором времени должны будут исчезнуть как вид .

«Покажите еще раз в СМИ эту утвержденную концепцию, правила благоустройства, которые утверждены муниципалитетом. Чтобы у всех было понимание, что это не желание Торопова или кого-то, это решение, которое коллегиально принято на уровне города и по-другому не будет. Если мы его не исполним, то уже к Торопову будут вопросы. Порядок мы должны наводить. Не хотят предприниматели ставить новые ларьки, считают, что это дорого, неокупаемо — я согласен с этим, сегодня НТО эволюционным путем должны умирать. Это не перспектива развития торговли в городе, вы же видите, что теперь это огромные торговые центры, магазины шаговой доступности, магазины на первом этаже, все стационарное. Сегодня очень большая конкуренция, поэтому НТО потихонечку будут вымирать. В Москве их уже не стало. Союзпечать и мороженое — все. А раньше сколько было? А так произойдет в каждом городе рано или поздно. В Ярославле уже начинается. Или появляется красивое, хорошее, куда люди могут прийти и купить качественный безопасный продукт, или его не будет, этого объекта, люди пойдут в хороший гастроном в комфортных условиях купят себе продукты»

Так что, как сказал мэр, решение принято, и выполняться будет неукоснительно. Все нарушителей ждет демонтаж.