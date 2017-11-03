Единение и сплочение – основа процветающей России

Волгоград, , 11:02 — REGNUM Единый открытый урок «Во благо Отечества!», посвященный Дню народного единства, в Волгограде прошёл в каждом классе лицея №5 имени Юрия Гагарина. В роли наставников выступили представители областной и городской общественных палат, передаёт ИА REGNUM. На входе в лицей каждый гость получил табличку с номером класса, в котором ему предстояло провести урок. Выбор тематического направления — за спикером: благотворительность, милосердие, порядочность, умение побеждать, гражданская активность. Разговор получился разносторонний, открытый и честный.

«Важно, что сегодня у нас была возможность диалога. Единение, согласие и сплоченность — основа процветания России. Озвучить эти идеи накануне всенародного праздника было очень важно», — отметил член общественной палаты Волгоградской области Анатолий Вырщиков.

Содержанием диалога стала общественная деятельность наставников и добрые дела лицеистов, о которых они рассказали гостям.

В актовом зале лицея собрались старшеклассники. Здесь урок провела член Общественного совета при Минобрнауки России, директор лицея №5 имени Юрия Гагарина Лариса Тропкина. Эмоциональным введением в тему урока «Во благо Отчества!» стала песня Олега Газманова «Россия», которую исполнил ученик четв1ртого класса Сергей Карпачёв. Лицеист смог настроить присутствующих на нужную патриотическую волну. Далее — разговор об истории России, её настоящем и будущем.

«Именно единство является важнейшим условием развития школы, города, региона, страны. Россия, её настоящее и будущее, начинается с нас! И мы должны заботиться о благополучии нашего Отечества», — подчеркнула Лариса Тропкина, рассказав почётным гостям о реализуемых лицеистами значимых социальных проектах.

«И это — тоже единение вокруг важных дел», — добавила она.

О некоторых из них — сотрудничестве с домом-интернатом, о шефстве над ветеранами, благотворительном концерте, проектном взаимодействии со школьниками из отдаленных регионов, помощи Луганску — участники открытого урока услышали рассказы и из уст старшеклассников. «Неделя добра», акция «Чистый город», «Покормите птиц зимой», «Рождественское чудо своими руками» — всё это стало неотъемлемой частью лицейской жизни.

Председатель общественной палаты Волгограда Михаил Харитонов, обращаясь к ребятам, поблагодарил их за целеустремленность, гражданскую позицию и активность. Он отметил, что на современном этапе развития страны ставка делается именно на молодежь.

«Наш президент Владимир Путин много встречается со студентами и школьниками. И разговор он ведёт о том, что молодым людям необходимо всё брать в свои руки, серьёзно занимаясь наукой, продвигая всё самое интересное и новое, развивая экономику и страну. Всё это возможно только в сплочении», — констатировал наставник.

Лицеисты познакомили гостей с музеем «История страны через историю школы», рассказали о проекте «Городу фонтанов быть!». Одним из символов довоенного Сталинграда должны были стать фонтаны. Но война прервала надежду на мирную жизнь. Однако в послевоенном заново отстроенном Сталинграде в каждом дворе жители получили живительные фонтаны. И теперь, спустя десятилетия, эту историю предстоит дописать тем, кто любит свой родной город на Волге и готов вершить полезные добрые дела.

В подтверждение сказанного во внутреннем дворике лицея открыт парадный фонтан, подаренный родительской общественностью, также объединённой во имя благого дела.