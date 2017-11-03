Старт продаж iPhone X: в центре Москвы ограничили движение из-за очереди

Москва, , 11:07 — REGNUM В России стартовали продажи флагманского смартфона Apple — iPhone X. В Москве к открытию магазина на Тверской улице собрались порядка 500 человек.

По словам сотрудников магазина re: Store, никто не ожидал такого количества людей, а подобный ажиотаж происходит впервые. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть крайнюю правую полосу Тверской, а безопасность около магазина обеспечивают несколько нарядов полиции.

Как передает telegram-канал Life Shot, одному из людей в очереди стало плохо, его увезли на скорой. По словам очевидцев, у него мог случиться эпилептический припадок.

Напомним, старт продаж iPhone X начался в 08:00 мск, однако поклонники «яблока» начали выстраиваться в очередь за несколько дней, дежурив у магазина посменно.

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Некоторые предприимчивые граждане продавали свои места в очереди. Так, обладатель первого места готов был продать его за 300 тыс. рублей. Цена за 36-е место продавалась за 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на iPhone X начинается от 79 990 рублей. При этом самой популярной у покупателей версией стал смартфон с объемом памяти 256 Гб, стоимостью от 80 тыс. до 92 тыс. рублей.

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