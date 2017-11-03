Умер кинопродюсер Олег Бердюгин, приемный сын Эльдара Рязанова

Москва, , 10:59 — REGNUM В Москве на 53 году жизни скончался приемный сын Эльдара Рязанова кинопродюсер Олег Бердюгин, его тело обнаружила супруга. Похороны Бердюгина пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище. Информацию о смерти кинопродюсера подтвердили его друзья на личной странице в Facebook.

«Похороны 3 ноября в пятницу. В пятницу в 9:30 утра в морге, по адресу ул. Приорова, 10, будет прощание короткое. В 11:30 утра отпевание в храме Всех Святых на Соколе. В 13:00 того же дня прощание и погребение на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее супруга Бердюгина сообщила, что кинопродюсер умер в собственной квартире на Ленинградском проспекте. Она вызвала медиков, которые констатировали, предварительно, что смерть могла наступить от внезапного сердечного приступа.

По словам супруги, Бердюгин не жаловался на проблемы с сердцем, однако в последнее время сильно переживал в связи с подготовкой выставки, посвященной Эльдару Рязанову. Волнения кинопродюсера были вызваны тем, что подготовка к мероприятию шла не так быстро, как хотелось бы.

Олег Бердюгин родился в 1964 году в творческой семье Валерия Бердюгина и Эммы Абайдулиной. Вскоре супруги расстались и Бердюгин вместе с братом влился в семью Эльдара Рязанова, который женился на Абайдулиной. Бердюгин окончил кафедру дизайна в Свердловском архитектурном институте, поступил во ВГИК и там учился на режиссера. Он открыл собственную компанию, работал продюсером и режиссером.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер актер Сергей Кудрявцев