Новые псковские власти ищут «подходящее» название сайту Турчака

Псков, , 10:51 — REGNUM Сайт губернатора Псковской области turchak.ru сменит название и возобновит свою работу в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников отметил, что для региональной власти очень важно иметь обратную связь с гражданами, поэтому интернет-ресурс будет сохранен и его суть останется прежней: сайт будет принимать все обращения зарегистрированных пользователей, ответственные лица будут их рассматривать и публиковать ответы.

В настоящее время идёт поиск подходящего названия для сайта, также будет скорректирована его структура.

По словам начальника областного управления по связи и массовым коммуникациям Юрия Колесникова, изменения будут носить точечный характер и на функционирование ресурса не повлияют.

Напомним, сайт turchak.ru был создан по инициативе экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака почти сразу после того, как он возглавил регион. На сайте жители региона могли задавать вопросы губернатору и чиновникам, вносить предложения, сообщать о проблемах. Сразу после досрочной отставки Андрея Турчака с поста губернатора 12 октября 2017 года сайт заблокировали, в настоящее время он недоступен для пользователей.