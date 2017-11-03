Бешенство дошло до Воронежа: введен карантин

Воронеж, , 10:46 — REGNUM Карантин по бешенству введен на территории Железнодорожного района Воронежа. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Гордеев, он опубликован 1 ноября.

Карантин, в соответствии с документом, должен быть введен на территории, ограниченной улицами Гринько, Черенкова, Безоблачная, Жигулина, переулком Самоцветный. Эпизоотическим очагом бешенства названа территория пансионата с лечением «Репное».

Ограничительные мероприятия введены на два с лишним месяца — до 9 января 2018 года.

В частности, документ запрещает проведение на указанной территории выставок собак и кошек, запрещена торговля животными, нельзя также ввозить и вывозить их с указанной территории.

Также указами от 1−2 ноября карантин по бешенству вводится на территории Бутурлиновского, Аннинского, Острогожского районов. Ранее ограничения были введены в Калачеевском, Нижнедевицком, Репьевском, Бобровском, Хохольском, Семилукском, Павловском, Новоусманском, Бобровском, Каменском районах. В сентябре карантин по опасному заболеванию был объявлен в Левобережном и Советском районах Воронежа.

Между тем, согласно данным Территориального управления Роспотребнадзора, за девять месяцев этого года в регионе зарегистрировано 49 случаев бешенства у животных — это на 16% больше, чем в прошлом году. Чаще всего болеют собаки, на втором месте — кошки, заболевание выявлялось у лисиц и хорьков. За январь-сентябрь с жалобами на укусы животных обратились 5,3 тыс. человек.

Добавим, что в последний раз серьезные вспышки бешенства фиксировались в Воронежской области в 2015 году. В 2016 году число выявленных случаев существенно снизилось.

В прошлые годы в регионе фиксировались и случаи смерти человека от бешенства — двое воронежцев скончались от заболевания в 2007 году, еще один мужчина — в 2008 году

Бешенство является опасным смертельным заболеванием, и передается человеку при укусе больным животным. Летальность в случае заболевания бешенством — 100%, а единственный способ защиты от заражения — вакцинация.