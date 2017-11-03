48% граждан РФ воспринимают Дня народного единства как обычный выходной

Москва, , 10:43 — REGNUM Название праздника Дня народного единства смогли вспомнить 12% жителей России. О том, что он связан с темой единства сказали 30%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В День народного единства 36% граждан признались, что в этот день испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны (в основном люди старше 60 лет (43%) и сельские жители (45%).

48% опрошенных воспринимают этот день скорее как обычный выходной (60% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 59% среди 35−44-летних).

При это значимость таких праздников, как День народного единства, День России признают 79% российских граждан.

Согласно опросу, ощущение народного единства сегодня есть 54% граждан РФ. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов.

Те, кто ощущает единство, говорят о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп (18%), особенностях русского менталитета и культуры (10%), о сплочении народа в трудные минуты (10%).

Те, кто не чувствует единения народа, отмечают озабоченность людей собственными интересами (23%), низкий уровень жизни, социальное расслоение (19%).

Опрос проведен 19−21 октября 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 57% жителей России не собираются праздновать ни День народного единства, ни День Октябрьской революции.

Напомним, День народного единства был утвержден в декабре 2004 года. Это решение принял президент России Владимир Путин. Впервые новый праздник страна отметила 4 ноября 2005 года.

Праздник День народного единства уходит корнями в далекий 1612 год. 4 ноября по новому стилю ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов.

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