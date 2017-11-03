Бомбардировщик, рухнувший в 50-е годы прошлого века, обнаружили в Приморье

Владивосток, , 10:22 — REGNUM В Яковлевском районе Приморского края обнаружено место падения советского бомбардировщика Пе-2, рухнувшего еще в 50-е годы прошлого века. Об этом сообщил в пятницу, 3 ноября, глава объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский в интервью ТАСС.

«Отец нашего знакомого рассказал нам про это место, где еще в 50-е годы прошлого века упал самолет, — рассказал глава «АвиаПоиска». — Информации о том, куда и зачем он летел, у нас пока нет, но будем поднимать и делать выводы из найденного».

По его словам, из болота, возможно, удастся поднять не только самолет, а также останки управлявшего им экипажа.

«То, что нам удалось достать при разведке, находится в очень хорошем состоянии, как будто он вчера упал, — сказал Ливанский. — Для раскопок нам понадобится тяжелая техника».

Глава «АвиаПоиска» добавил, по планам поисковиков техническое средство должно быть поднято на поверхность 11 и 12 ноября.