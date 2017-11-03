Ведущую Фельгенгауэр выписали из больницы

Москва, , 10:07 — REGNUM Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы в удовлетворительном состоянии, передает 3 ноября агентство «Москва» со ссылкой на источник в справочной службе НИИ им. Склифосовского.

«Второго числа выписана, в удовлетворительном состоянии», — сообщил представитель справочной службы.

Напомним, Фельгенгауэр оказалась в реанимации НИИ им. Склифосовского 23 октября после нападения на нее злоумышленника с ножом. Гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в здание редакции, а затем ударил радиоведущую ножом в горло. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали.

Позже Гриц признался на допросе, у него с Фельгенгауэр с 2012 года был «телепатический контакт». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Пресненский районный суд Москвы арестовал нападавшего до 23 декабря.

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