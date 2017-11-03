Жительница Волгоградской области поплатилась за зверские методы воспитания

Волгоград, , 09:54 — REGNUM В Волгоградской области за зверскую жестокость по отношению к своей малолетней дочери наказана молодая горе-мать. На ребёнке от первого брака женщина отыгрывалась за конфликты, которые у нее возникали с новым супругом. Как уточнили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР 3 ноября, терпеть издевательства матери девочки пришлось более полугода.

Читайте также: И родных, и пасынков: Житель Волгоградской области систематически бил детей

За нескладывающиеся с новым мужем отношения молодая женщина ненавидела свою дочь настолько, что зверски и систематически издевалась над своим ребёнком. Девочку горе-мать сажала на несколько часов в барабан стиральной машины, заворачивала её в одеяло, которое плотно обматывала скотчем, по несколько дней запрещала девочке кушать.

«Три раза в неделю по восемь часов, в том числе и в ночное время, женщина ставила свою дочь в угол, а если она начинала плакать, вовсе выгоняла на улицу и запрещала заходить в дом», — добавили в следственном ведомстве.

Однако на этом издевательства не заканчивались. Молодая мать часто поднимала на малышку руку. Причем доставалось девочке и книгой по голове, ногами и шнуром по различным частям тела.

Ранее по теме: Под Волгоградом многодетную чету обвинили в убийстве и похищении ребёнка

Под Волгоградом новорождённую девочку выбросили, как мусор

Прекратила все эти зверские издевательства бабушка, которая обратилась к правоохранителям. На горе-мать завели уголовное дело. Её обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Уже на стадии расследования свою вину в содеянном 21-летняя жительница Новоаннинского района полностью признала. На днях суд вынес обвинительный приговор. В исправительной колонии жестокой матери придется провести три года.

Добавим, что таких горе-матерей, к сожалению, в последнее время становится все больше. Буквально месяц назад в Кумылженском районе прокуратура через суд добилась ограничения родительских прав матери двух детей — четырёх и шести лет. Как оказалось, нигде не работающая 28-летняя женщина не заботится о здоровье детей, их физическом, психическом и нравственном развитии, а воспитание детей фактически занимается отец. Досталось тогда и сотруднику органов опеки и попечительства, который ненадлежащим образом отнесся к своим служебным обязанностям.

А в сентябре 2017 года, как сообщало ИА REGNUM, приговор был оглашён убийцам приёмного сына. Многодетную чету — 48-летнего жителю хутора Ярской Чернышковского района и его супругу — в общей сложности приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Подробнее: Похитителям и убийцам ребёнка под Волгоградом огласили приговор

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде правосудие настигло убийцу школьницы